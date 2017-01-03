22:16 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157177:Polishuk

МИД организует перезахоронение останков писателя Олеся

По поручению президента Украины Петра Порошенко Министерство иностранных дел займется организацией перезахоронения останков писателя Александра Олеся и его жены в Праге.

МИД организует перезахоронение останков писателя Олеся

Глава государства поручил ведомстве через посольство Украины в Праге принять меры для сохранения и дальнейшего перезахоронения останков, которые были эксгумированы. Об этом во вторник, 3 января, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В МИДе также пояснили, что на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин. Это выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту.

После смерти украинца, его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в упомянутом месте, - пояснили в ведомстве.

Напомним, 3 января в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя Олеся.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД вмешаться в ситуацию с перезахоронением Олеся в Чехии.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив