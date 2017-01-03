МИД организует перезахоронение останков писателя Олеся

Глава государства поручил ведомстве через посольство Украины в Праге принять меры для сохранения и дальнейшего перезахоронения останков, которые были эксгумированы. Об этом во вторник, 3 января, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В МИДе также пояснили, что на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин. Это выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту.

После смерти украинца, его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в упомянутом месте, - пояснили в ведомстве.

Напомним, 3 января в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя Олеся.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД вмешаться в ситуацию с перезахоронением Олеся в Чехии.