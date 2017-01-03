Госкино запретило еще один российский сериал

Об этом сообщило Госкино в Facebook.

Такое решение по поводу российского сериала было принято в связи с недостоверными данными, которые были переданы в Госкино.

"Отмена государственной регистрации и аннулирование государственного удостоверения произошло на основании статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений)", - написали в сети.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в производстве находится 40 украинских полнометражных игровых фильмов.