14:50 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Госкино запретило еще один российский сериал

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительным прокатное удостоверение телесериала "Человеческий фактор" режиссера Алексея Замятина.


 

Госкино запретило еще один российский сериал

Об этом сообщило Госкино в Facebook.

Такое решение по поводу российского сериала было принято в связи с недостоверными данными, которые были переданы в Госкино.

"Отмена государственной регистрации и аннулирование государственного удостоверения произошло на основании статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений)", - написали в сети.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в производстве находится 40 украинских полнометражных игровых фильмов.


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