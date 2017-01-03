Ефремову вручили обвинительный акт

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ряде других преступлений. Как сообщил сегодня журналистам один из адвокатов Ефремова – Александра Мельникова, таким образом, теперь дело бывшего регионала может быть передано в суд.

Напомним, 13 декабря Генеральная прокуратура Украины завершила расследование против Ефремова, а суд продлил его арест до 22 января.

Как сообщал УРА-Информ, по делу Ефремова предъявлены подозрения группе бывших чиновников. Все они подозреваются в захвате здания СБУ в Луганской области и совершении действий с целью изменения границ Украины.