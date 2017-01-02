13:15 02.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО через КПВВ проследовало 2,8 тысячи граждан за сутки

За прошлые сутки через контрольные пункты на линии разграничения в районе АТО проследовало болем 2,8 тыс. человек и примерно 950 различных транспортных средств. 

В зоне АТО через КПВВ проследовало 2,8 тысячи граждан за сутки

Об этом передали в пресс-службе ГПСУ. За прошлые сутки на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО фиксировали значительное снижение пассажиро-транспортного потока – в сравнении с предыдущими сутками.

В целом первого января через КПВВ проследовало болем 2,8 тыс. граждан и около 950 транспортных средств. В частности – через "Майорское" - 645 человек и 206 авто; "Марьинка" - 1110 человек и 390 авто; а также через "Новотроицкое" - 568 человек и 196 транспортных средств.

Как сообщал УРА-Информ, на КПВВ "Марьинка" в декабре возобновили пропускные операции.


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