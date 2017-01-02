В Новолуганском открыли пункт Нацполиции

Об этом передает ГУНП Донецкой области. В село, что еще до недавнего времени было "серой зоной", возвращается закон. С сегодняшнего дня тут работают полицейские, которые окажут помощь 3 тыс. 330 местным жителям, а также 700 переселенцам. Отряд полиции станет нести службу в 500 метрах от позиций террористов.

От Новолуганское в Горловку - 20 км, но до контролируемой боевиками территории - гораздо ближе, на подъезде к селу находится "нулевой блокпост ДНР".

Одной из проблем данной "серой зоны" было то, что у полиции не было возможности находиться в поселке постоянно.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре ранее начали работу полицейские патрули.