Синоптики обещают резкое похолодание на Рождество

Уже к 6 января практически всю территорию страны охватят 20 градусные морозы. Как сообщает украинский Гирдометцентр, в Киеве с 3 по 5 января температура воздуха будет колебаться от минус 1 градуса мороза до плюс 1 градуса тепла, однако ночью 5 января столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза.

При этом в столице синоптики обещают снег и мокрый снег. А уже днем 6 января температура воздуха снизится до 12-14 градусов мороза днем и 14-16 градусов мороза ночью. А в сам день Рождества, согласно прогнозу, мороз будет еще крепче и достигнет 17-19 градусов днем и 19-21 градус ночью, при этом осадков не ожидается.

В Харькове, Днепре и Одессе также буде похолодание, хотя и не столь значительно. Тут дневная температура воздуха 3-5 января там будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 4 тепла, а ночная – от 3 до 6 градусов мороза. Но уже 6 января днем ожидается 4-7 градусов мороза днем и 6-9 градусов ночью. 7 января во всех трех городах будет 10-13 градусов ниже ноля, ночью в Харькове и Днепре - 14-16 градусов. При этом осадков до 5 января не будет, а на Сочельник и Рождество ожидаются снегопады.

Более заметным похолодание будет в Виннице, где теплая погода с температурой около ноля без осадков ожидается 3 января, незначительное похолодание со снижением ночной температуры до 3-5 градусов мороза и снегопады – 4-5 января, и резкое похолодание до 13-15 градусов ночью и 8-10 градусов днем - 6 января. На Рождество днем ожидается 13-15 градусов мороза, ночью 16-18 градусов. Осадки не предвидятся.

Во Львове погода также в канун Рождества сильно похолодает. Всю неделю будет идти снег, мокрый снег. 6 января в городе температура снизится до 14-16 градусов мороза, 7 января – 16-18 градусов днем и 19-21 градус ночью, при этом осадки прекратятся.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 2 января, в Украине будет в целом будет без осадков. Только в восточных областях местами небольшие осадки, слабый гололед. На дорогах кое-где гололедица, в южной части, в западных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 метров за секунду, в Карпатах порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду. Температура днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.