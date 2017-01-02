Мэй призвали распустить Палату лордов в случае их препятствования Brexit

Британские министры призвали главу правительства Терезу Мэй к решительным мерам, если члены Палаты лордов станут препятствовать процессу выхода Великобритании из Евросоюза.
Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.
Как отмечается, правительство должно быть готово к жесткому сопротивлению оппонентам Brexit, которые составляют большинство Палаты лордов.
“В верхней палате должны осознавать, что если они станут на пути (выхода Британии с ЕС — ред.), на них ждет экзистенциальная кризис”, — гласит сообщение.
Кроме того, "кризисом" может оказаться реформа, которая отменит или, как минимум, существенно сократит количество лордов и полномочия Палаты.
Также отметим, что этот план прорабатывается в связи с рассмотрением в Верховном суде дела о Brexit, добавляет газета. Сейчас ожидается постановление, согласно которому 50-я статья Лиссабонского договора (о выходе страны-члена ЕС из состава союза) может быть активирована только при согласии обеих палат брийтанского парламента.
Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Британии допускают вмешательство России в референдум по Brexit.