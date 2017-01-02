Мэй призвали распустить Палату лордов в случае их препятствования Brexit

Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

Как отмечается, правительство должно быть готово к жесткому сопротивлению оппонентам Brexit, которые составляют большинство Палаты лордов.

“В верхней палате должны осознавать, что если они станут на пути (выхода Британии с ЕС — ред.), на них ждет экзистенциальная кризис”, — гласит сообщение.

Кроме того, "кризисом" может оказаться реформа, которая отменит или, как минимум, существенно сократит количество лордов и полномочия Палаты.

Также отметим, что этот план прорабатывается в связи с рассмотрением в Верховном суде дела о Brexit, добавляет газета. Сейчас ожидается постановление, согласно которому 50-я статья Лиссабонского договора (о выходе страны-члена ЕС из состава союза) может быть активирована только при согласии обеих палат брийтанского парламента.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Британии допускают вмешательство России в референдум по Brexit.