Зовите Гринча: названы страны, которые больше всех ненавидят Рождество

Об этом сообщает сайт компании.

Как отмечается, Рождество для них это возможность встретиться с друзьями и семьей, но на этом сходство во мнениях почти заканчивается.

Согласно их словам, британцы отмечают рождественский ужин, подарки и свободное от работы время. В свою очередь, во Франции, Италии и Швеции при этом выходным предпочитают рождественские огни.

"На Западе ненавидят праздники, это материализм. С тем, что Рождество излишне материалистично, согласны 81% испанцев, 66% французов, 77% британцев",- говорится в сообщении.

Также отметим, что самыми большими поклонниками праздника являются немцы, 68% которых ждут его с нетерпением. Их эмоции разделяют лишь 34% французов.

Кроме того, в Германии также больше отдают предпочтение настоящими елям.

"Итальянцы - самые большие поклонники искусственных деревьев, и лишь 10% предпочитают настоящее. В Великобритании 68% людей говорят, что у них есть искусственное дерево, а 16% выбрали живое, и у 15% этого атрибута праздника нет вообще", - гласит сообщение.

Как сообщал "Ура-Информ", рождественские базары в Европе давно считаются потенциальными мишенями террористических атак.