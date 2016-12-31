В новогоднюю ночь украинцы увидят комету

Так, украинцы если будут в новогоднюю ночь смотреть на небо, увидят, как комета будет около Луны и будет видна всем смотрящим на запад – сказано в сообщении.

Комета эта была названа в честь астрономов - она называется 45P / Honda-Mrkos-Pajdušбkovб. Также известно, что комета вдоль своей орбиты проходит чуть более чем за пять лет. Известно также, что в этом году комету впервые было видно в западном полушарии 15-го декабря. А в новогоднюю ночь она возникнет в восточном полушарии вблизи Луны.

Как сообщал УРА-Информ, третього и четвертого августа 2016 г. появились кадры, как комета столкнулась с Солнцем.