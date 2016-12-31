14:54 31.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Лорак опубликовала теплые новогодние фото с мужем и дочкой

Известная певица Ани Лорак поделилась в Instagram семейными новогодними фото у наряженной елки. На фото изображены Каролина, ее муж Мурат Налчаджиоглу, и их пятилетняя дочь София.

Лорак опубликовала теплые новогодние фото с мужем и дочкой

"Нарядили елочку! К встрече Нового года готовы! А вы?", - написала певица.

Также отметим, что позирование перед фотокамерами – не в новинку для ребенка звездных родителей. А минувшей зимой София впервые вышла на сцену вместе с мамой и пела для американской публики.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", российская журналистка и телеведуща Ксения Собчак показала в сети Instagram свою новогоднюю елку. На фотографии, которую выложила Собчак, изображен ее муж Максим Виторган, который вешает кремлевскую звезду в качестве верхушки на елку. 


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