Лорак опубликовала теплые новогодние фото с мужем и дочкой

"Нарядили елочку! К встрече Нового года готовы! А вы?", - написала певица.

Также отметим, что позирование перед фотокамерами – не в новинку для ребенка звездных родителей. А минувшей зимой София впервые вышла на сцену вместе с мамой и пела для американской публики.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", российская журналистка и телеведуща Ксения Собчак показала в сети Instagram свою новогоднюю елку. На фотографии, которую выложила Собчак, изображен ее муж Максим Виторган, который вешает кремлевскую звезду в качестве верхушки на елку.