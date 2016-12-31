Космонавты и астронавты на Международной космической станции встретят Новый год 16 раз

"На станции находятся россияне Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, американские астронавты Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, а также французский астронавт Тома Песке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первый раз экипаж МКС встретит 2017 год на орбите 31 декабря в 14 часов 24 минуты 8 секунд.

В свою очередь, последний - в 13 часов 34 минуты 59 секунд 1 января 2017 года над южной частью акватории Тихого океана.

Напоминим, как сообщал ранее "Ура-Информ", премьер Украины Владимир Гройсман намерен встречать Новый год в кругу своей семьи - в Украине.