"Укроборонпром" в 2016 передал армии свыше 2,1 тыс. единиц оружия и военной техники
Государственный концерн "Укроборонпром" передал армии в течение года свыше 2,1 тыс. единиц оружия и военной техники.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Как отмечается, "Укроборонпром" на 100% выполнил государственный оборонный заказ 2016 года.
"По государственному оборонному заказу от "Укроборонпрома" военным передано 2139 единиц нового и модернизированного ОВТ. Из них бронетанковой техники - 109 единиц; вооружение ВВС и ПВО - 36 единиц; ракетно-артиллерийского - 766 единиц, ракет и боеприпасов - 712; средства связи, радиоэлектронной борьбы и навигации - 516 единиц", - говорится в сообщении.
Кроме того, за 9 месяцев работы в 2016 году "Укроборонпром" в целом передал в войска 6209 единиц нового, модернизированного и отремонтированного ВВТ.