Минкульт Польши приобрел картины Леонардо да Винчи и Рембрандта

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, в коллекции князей Чарторыйских, которая находится в Кракове, насчитывается около 86 000 экспонатов. Кроме того, в нее также входят 250 000 различных исторических документов и книг.

"Правительство страны приобрело коллекцию за 100 млн евро, хотя ее стоимость оценивается примерно в 2 млрд евро", - говорится в сообщении.

Также отметим, что правление Фонда Чарторыйских подало в отставку в знак протеста против заниженной цены коллекции. Однако действующий владелец коллекции Адам Кароль Чарторыйский заявил, что таким образом сделал своего рода пожертвование в пользу государства.

"В 1801 году эту коллекцию начала собирать Изабелла Чарторыйская. Важнейшим экспонатом является известная картина Леонардо да Винчи "Дама с горностаем", на которой изображена юная миланская красавица Чечилия Галлерани. Картина была написана в 1490 году. Это один из всего лишь четырех портретов кисти да Винчи и единственная его работа, находящаяся в Польше", - гласит сообщение.

Кроме того, в коллекцию также вошел пейзаж Рембрандта с милосердным самаритянином и рисунки французского художника Пьера-Огюста Ренуара.

В течение многих лет часть коллекции хранилась в Национальном музее в Кракове.

Как сообщал "Ура-Информ", во Франции найден эскиз да Винчи стоимостью 16 миллионов долларов.