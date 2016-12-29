13:17 29.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В результате боевого столкновения на Донбассе погиб военный, - штаб

Бой на Донбассе длился примерно тридцать минут.

В результате боевого столкновения на Донбассе погиб военный, - штаб

В результате военного столкновения на Донбассе около Крутой Балки погиб украинский силовик. Об этом сказано в сообщении штаба антитеррористической операции (АТО) в социальной сети Facebook.

По итогам столкновений погиб силовик Вооруженных сил Украины - сказано в сообщении. Как отмечается, 28 декабря 2016 г. около 15:00 в зоне населенного пункта Крутая Балка произошло боевое столкновение между одним из подразделений силовиков АТО и террористами. Бой длился примерно тридцать минут, благодаря действиям подразделений силовиков АТО враг отступил – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ветераны АТО блокируют оккупированные территории Донбасса.


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