В результате боевого столкновения на Донбассе погиб военный, - штаб

В результате военного столкновения на Донбассе около Крутой Балки погиб украинский силовик. Об этом сказано в сообщении штаба антитеррористической операции (АТО) в социальной сети Facebook.

По итогам столкновений погиб силовик Вооруженных сил Украины - сказано в сообщении. Как отмечается, 28 декабря 2016 г. около 15:00 в зоне населенного пункта Крутая Балка произошло боевое столкновение между одним из подразделений силовиков АТО и террористами. Бой длился примерно тридцать минут, благодаря действиям подразделений силовиков АТО враг отступил – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ветераны АТО блокируют оккупированные территории Донбасса.