Телеканал "1+1" заявил о попытке лишить их лицензии

Телеведущая новостей в четверг утром, 29 декабря, в прямом эфире заявила, что сегодня истекает срок лицензии на аналоговое вещание канала, а Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания продлевать лицензию не намерен.

В то же время, на канале утверждают, что еще две недели назад, 15 декабря, Нацсовет единогласно проголосовала за переоформление и продление лицензии для канала, однако лицензия так и не была выдана. Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала, - заявили на "1+1".

Вместе с тем главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, комментируя заявление телеканала, заверила, что оснований для прекращения вещания телеканала нет. Она уверена, что канал будет вещать согласно решению Нацсовета о продлении лицензии, принятому 15 декабря. Не вижу оснований для ничего другого и буду отстаивать эту позицию, - подчеркнула Герасимьюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с Нового года телеканал UBR прекращает свое вещание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь. По его данным, вещание полностью прекращается с 1 января 2017 года. "С первого января 2017 в эфире просто "матрас", - написал он, не уточнив причин прекращения вещания.