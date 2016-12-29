Россия в четверг объявят итоги работы комиссии по катастрофе Ту-154

В Москве состоится пресс-конференция, на которой планируется объявить результате ее деятельности. Как сообщает РИА "Новости", ожидается, что в мероприятии примет участие председатель комиссии - министр транспорта России Максим Соколов, а также представители ведомств, входящих в данную комиссию.

Напомним, что с радаров самолет пропал, по данным Минобороны, примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега.

Как сообщает УРА-Информ, по состоянию на среду, 28 декабря, в районе авиакатастрофы самолета Ту-154 обнаружен 15 тел погибших и 239 фрагментов тел жертв трагедии. У 105-ти родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания. Об этом сегодня сообщили журналистам в Министерстве обороны Российской Федерации.