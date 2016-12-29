Полиция в Житомирской области задержала копателей янтаря - ФОТО

Они на своей машине ехали искать янтарь. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, в среду, 28 декабря, около полуночи рейдовая группа сотрудников полиции заметила в селе Лопатичи автомобиль "УАЗ".

Они остановили машину и проверили. Внутри было пятеро мужчин. Во время осмотра в салоне транспортного средства полицейские обнаружили мотопомпу, электрогенератор, канистры с горючим, пожарные рукава и другие приспособления для добычи янтаря.

Все это правоохранители изъяли, а мужчин доставили в отделение полиции. Как выяснилось, водитель и трое пассажиров - жители Киевской области в возрасте от 18 до 34 лет. С ними также был местный житель в возрасте 32 года.

Полиция открыла против задержанных уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил охраны или использования недр". Теперь задержанным грозят штрафные санкции, а также ограничением или лишением свободы сроком до три года, - пояснили в Нацполиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 декабря заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ начала активное разоблачение "янтарной мафии".