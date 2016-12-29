Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года

Как отмечается, фильмы с ее участием, в том числе "Капитан Америка: Гражданская война" (в украинском переводе - "Первый мститель: Противостояние") и лента братьев Коэнов "Аве Цезарь!", - собрали в прокате 1,2 млрд долларов.

Кроме того, партнеры Йоханссон по фильму "Марвел" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший разделяют второе место с 1,15 млрд долларов каждый.

Напомним, в прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году - Дженнифер Лоуренс.

Также отметим, что при составлении списка Forbes не учитывались финансовые показатели анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров.

"Наиболее кассовыми актерами могли стать только исполнители главных ролей в фильмах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в топ-пятерку артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, которая снялась в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике "Отряд самоубийц" и Эми Адамс из "Прибытия" и "Бэтмена против Супермена".

Британская актриса Фелисити Джонс дебютировала в списке в основном благодаря новым "Звездным войнам", который вышел в прокат в этом месяце.

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