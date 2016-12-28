Захарченко хочет "царствовать" во всей Донецкой области

Он уверен, что "референдум", который был проведен в мае охватывал всю Донецкую область, поэтому сейчас все это все является территорией "ДНР". Как заявил Захарченко в среду, 29 декабря, он будет настаивать, что результаты референдума распространяются на всю территории бывшей Донецкой области и украинские войска должны покинуть территорию Донецкой области.

А вот повезет им или нет, придется нам их вышвыривать или нет - время покажет, - заявил он, добавив, что считает подконтрольную Украине территорию "временно оккупированной украинской властью".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главарь "ДНР" Захарченко в очередной раз пригрозил захватить юг Украины.