21:15 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Захарченко хочет "царствовать" во всей Донецкой области

Главарь так называемой "Донецкая народная республика" Александр Захарченко претендует на всю территорию Донецкой области.

Захарченко хочет

Он уверен, что "референдум", который был проведен в мае охватывал всю Донецкую область, поэтому сейчас все это все является территорией "ДНР". Как заявил Захарченко в среду, 29 декабря, он будет настаивать, что результаты референдума распространяются на всю территории бывшей Донецкой области и украинские войска должны покинуть территорию Донецкой области.

А вот повезет им или нет, придется нам их вышвыривать или нет - время покажет, - заявил он, добавив, что считает подконтрольную Украине территорию "временно оккупированной украинской властью".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главарь "ДНР" Захарченко в очередной раз пригрозил захватить юг Украины.


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