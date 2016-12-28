В "ЛНР" указали дату получения пленных от украинской стороны

Украинская сторона намерена передать террористам так называемых "Луганской/Донецкой народных республик" ("ЛНР"/"ДНР") 15-ть пленных завтра, 29 декабря 2016 г. Об этом сообщила "глава рабочей группы обмена пленными" "ЛНР" Ольга Кобцева.

Завтра около Майорска Донецкой области с 14:00 до 15:00 Украина в одностороннем порядке намерена передать 15 человек - отметила она. Известно, что пять человек передадут "ЛНР" и десять – для "ДНР".

Как сообщал УРА-Информ, т.н. "ДНР" ранее передала Украине двух пленных. Передача пленных – Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак - была проведена 27-го декабря.