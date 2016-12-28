09:14 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд обязал НАБУ проверить регистрацию Онищенко на выборах 2014

Киевский суд обязал детективов Национального антиконституционного бюро Украины открыть уголовное дело и расследовать регистрацию Александра Онищенко кандидатом в депутаты Верховной Рады на выборах 2014.

Суд обязал НАБУ проверить регистрацию Онищенко на выборах 2014

Информацию в суд подал народный депутат Виталий Куприй, который утверждает, что Онищенко был зарегистрирован за взятку. Как написал на своей страничке Facebook сам Куприй, раньше он уже обращался к директору НАБУ Артему Сытнику с заявлением о преступлении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. По его мнению, тот в 2014 году противоправно, в нарушение решения суда, зарегистрировал Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты.

Таким образом, Охендовский совершил преступление, предусмотренное статьей Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление властью и должен быть привлечен к уголовной ответственности, - уверен депутат.

При этом он заверил, что в НАБУ на его информацию не реагируют, преступление не зарегистрировали и досудебное дело не начинали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник, 27 декабря, подала жалобу на решение суда по избранию меры пресечения в виде личного обязательства главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.


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