Суд обязал НАБУ проверить регистрацию Онищенко на выборах 2014

Информацию в суд подал народный депутат Виталий Куприй, который утверждает, что Онищенко был зарегистрирован за взятку. Как написал на своей страничке Facebook сам Куприй, раньше он уже обращался к директору НАБУ Артему Сытнику с заявлением о преступлении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. По его мнению, тот в 2014 году противоправно, в нарушение решения суда, зарегистрировал Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты.

Таким образом, Охендовский совершил преступление, предусмотренное статьей Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление властью и должен быть привлечен к уголовной ответственности, - уверен депутат.

При этом он заверил, что в НАБУ на его информацию не реагируют, преступление не зарегистрировали и досудебное дело не начинали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник, 27 декабря, подала жалобу на решение суда по избранию меры пресечения в виде личного обязательства главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.