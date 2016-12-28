Правоохранители Днепра в новогоднюю ночь станут трудиться в усиленном режиме

Об этом рассказал командир батальона полиции Днепра Денис Петухов. По его словам – с 31-го декабря на первое января в г. Днепр будут функционировать группы быстрого реагирования, а также резервный батальон полиции. Число правоохранителей в местах скопления граждан возрастет на 50%. Планируется также задействовать примерно 150 экипажей патрульной полиции.

Как сообщал УРА-Информ, вскоре патрульная полиция начнет работать в Умани, в Сарнах, в Мелитополе и Ковеле. Об этом ранее сообщал Вадим Троян – исполняющий обязанности главы Национальной полиции страны.