14:45 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
100156843:mysnichenko

Правоохранители Днепра в новогоднюю ночь станут трудиться в усиленном режиме

В новогоднюю ночь правоохранители Днепра станут трудиться в усиленном режиме. 

Правоохранители Днепра в новогоднюю ночь станут трудиться в усиленном режиме

Об этом рассказал командир батальона полиции Днепра Денис Петухов. По его словам – с  31-го декабря на первое января в г. Днепр будут функционировать группы быстрого реагирования, а также резервный батальон полиции. Число правоохранителей в местах скопления граждан возрастет на 50%. Планируется также задействовать примерно 150 экипажей патрульной полиции.

Как сообщал УРА-Информ, вскоре патрульная полиция начнет работать в Умани, в Сарнах, в Мелитополе и Ковеле. Об этом ранее сообщал Вадим Троян – исполняющий обязанности главы Национальной полиции страны.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив