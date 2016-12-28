Израиль принял решение начать строительство еврейских поселений на палестинской территории

Об этом передает Reuters.

Как отмечается, муниципалитет Иерусалима игнорируя резолюцию Совета Безопасности ООН принял решение начать строительство еврейских поселений на палестинской территории.

"Мы хотели бы надеяться, что резолюция Совета Безопасности ООН будет служить тревожным звонком, призывом к действиям, попыткой предупредить обе стороны, но, конечно, Израиль, его действия относительно палестинской территории вредят продвижению вперед решений двух государств", - сообщил представитель госдепартамента США Марк Тонер.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", принятая ООН резолюция о запрете возведения новых поселений на палестинских территориях для Израиля неприемлема.