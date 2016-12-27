В Украине во вторник потеплеет и заснежит

Практически на всей территории страны ожидается мокрый снег и дождь, в западных, северных и центральных областях местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 метров за секунду. Возможны также порывы до 15-20 метров за секунду

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве сегодня синоптики обещают мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем потеплеет до 1-3 градусов.

На западе Украины также мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течении суток будет колебаться от минус 2 до плюс 5 градусов.

На севере страны во вторник мокрый снег с дождем, ночью местами гололед, на дорогах кое-где гололедица. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов.

В центре Украины также пройдет мокрый снег с дождем, ночью местами гололед, на дорогах кое-где гололедица. Температура воздуха ночью и днем составит от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На востоке Украины также мокрый снег с дождем, ночью местами гололед, на дорогах кое-где гололедица. Ночная температура воздуха составит 1-6 градусов ниже нуля. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На юге Украины мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров будут колебаться от минус 4 до плюс 3 градусов. Днем будет от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла.