14:27 27.12.2016 | Общество | Новости
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Стало известно, какое состояние оставил Джордж Майкл

Джордж Майкл, который скончался в ночь на понедельник, 26 декабря, владел £105 млн ($132 млн).

Стало известно, какое состояние оставил Джордж Майкл

О состоянии британского музыканта сообщило издание Mirror.

Согласно информации СМИ, наследство музыканта будет разделено между его крестными детьми.

Как отмечается, Джордж Майкл приходился кумом актеру Мартину Кемпу и своему кузену Андросу. Кроме того, на состояние певца может претендовать дочь бывшей участницы Spice Girls Джери Холлиуэлл, которую крестил не сам Майкл, а его экс-бойфренд Кенни Госс.

Сейчас ожидается, что ряды наследников пополнят две сестры Джорджа Майкла и его возлюбленный Фади Фаваз.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", предварительной причиной смерти британского певца Джорджа Майкла названа сердечная недостаточность.


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