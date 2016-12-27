Стало известно, какое состояние оставил Джордж Майкл

О состоянии британского музыканта сообщило издание Mirror.

Согласно информации СМИ, наследство музыканта будет разделено между его крестными детьми.

Как отмечается, Джордж Майкл приходился кумом актеру Мартину Кемпу и своему кузену Андросу. Кроме того, на состояние певца может претендовать дочь бывшей участницы Spice Girls Джери Холлиуэлл, которую крестил не сам Майкл, а его экс-бойфренд Кенни Госс.

Сейчас ожидается, что ряды наследников пополнят две сестры Джорджа Майкла и его возлюбленный Фади Фаваз.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", предварительной причиной смерти британского певца Джорджа Майкла названа сердечная недостаточность.