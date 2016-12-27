Очевидцы рассказали свою версию падения российского Ту-154

Ранним утром в тот день самолет, вылетел из аэропорта Адлер, однако вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Это видел сотрудник береговой охраны пограничных войск в момент крушения самолета, который народился на катере в акватории Сочи.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на близких к расследованию источников, сейчас следователи разрабатывают эту версию, ссылаясь на показаниях очевидца, наблюдавшего падение самолета с моря.

При этом по информации свидетеля, даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Ту-154 якобы шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, а уже через минуту самолет зацепил хвостом поверхность моря.

Во время удара хвост отвалился, а сам самолет рухнул в воду и быстро стал тонуть.

По мнению специалистов, такое могло произойти в первую очередь из-за ошибочных действий пилотов, попытавшихся слишком резко поднять машину вверх, - подчеркивают журналисты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российский военный самолет Ту-154, который следовал в Сирию, разбился в районе Сочи после первых двух минут полета. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, а также группы российских федеральных телеканалов.