В Украине на учете стоят 1,66 миллиона переселенцев

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Состоянием на 26 декабря 2016 г. - согласно данным подразделений соцзащиты населения областных, а также Киевской городской госадминистраций, уже было взято на учет 1 млн 657 тыс. 76 переселенцев – либо же 1 млн 334 тыс. 830 семей из Крыма и Донбасса – сказано в сообщении .

Указано также, что один млн 103 тыс. 792 семьи уже обратились за назначением пособия, и один млн 15 тыс. 225 из них помощь уже была назначена. С начала 2016 г. получателям помощи было выделено 3 млрд 125 млн 579 тыс. гривен.

Как сообщал УРА-Информ, переселенцы начали возвращаться на оккупированные территории.