В России подняли из воды тело командира Ту-154

Его останки в ближайшее время будут доставлены на опознание и дальнейшую судебно-медицинскую экспертизу в Москву. Как сообщает информационной агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, спасатели также сегодня подняли останки около 80 человек.

Кроме того, издательство сообщает, что по предварительным данным, спасателям удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета.

В то же время на сайте Министерства обороны РФ сказано, что в районе крушения было исследовано 100% надводной поверхности и спасатели уже прекратили активные поиски обломков самолета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Министерстве транспорта Российской Федерации в понедельник утром, 26 декабря, назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154. Как пояснил журналистам на брифинге глава российского ведомства Максим Соколов, правоохранители исключают версию террористического акта, поэтому причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования. Сейчас правительственная комиссия занимается ликвидацией последствий и организацией работы с родственниками погибших. Окончательная причина крушения Ту-154 установит следствие, - рассказал он.