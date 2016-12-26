В России назвали основные версии катастрофы Ту-154 - ВИДЕО

Как пояснил журналистам на брифинге глава российского ведомства Максим Соколов, правоохранители исключают версию террористического акта, поэтому причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования. Сейчас правительственная комиссия занимается ликвидацией последствий и организацией работы с родственниками погибших. Окончательная причина крушения Ту-154 установит следствие, - пояснил он.

В то же время российские спасательные службы определили зону вероятного нахождения черных ящиков с упавшего самолета. По словам главкома военно-космических сил России Виктора Бондарева, черные ящики не должны быть повреждены. Они будут обязательно подняты со дна моря. Мы знаем, где они находятся и я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем, – пояснил Бондарев журналистам в Сочи. Он также добавил, что точное местонахождение Ту-154 может быть обнаружено уже сегодня.

Вместе с тем Министерство обороны России заявило сегодня утром, что из Сочи в Москву вылетел самолет Ил-76, который доставил на опознание тела десяти погибших.

Тут будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России, - пояснили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на место крушения самолета Ту-154, который упал в Черное море, будет направлено два обитаемых подводных аппарата Русского географического общества.