09:41 25.12.2016 | Общество | Новости
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В семье королевы Елизаветы II случилась трагедия

В британской королевской семье произошло горе. Внучка Елизаветы II потеряла малыша. 

В семье королевы Елизаветы II случилась трагедия

У девушки случился выкидыш, передает ВВС. Такие сведения озвучила пресс-секретарь Зары и ее супруга Майка.

"К большому сожалению Зара и Майк Тинделл потеряли своего ребенка. В это трудное время мы просим всех уважать их частную жизнь", – отметила представительница четы.

Второй ребенок стал бы шестым правнуком Елизаветы и герцога Эдинбургского Филиппа.

Зара и Майк Тинделл ожидали появления наследника весной и говорили прессе, что очень счастливы относительно такого события. Букингемский дворец не прокомментировал случившуюся трагедию.

Как сообщал "УРА-Информ", королева Елизавета II побила рекорд как самый долго правящий монарх.


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