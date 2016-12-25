19:15 25.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске закрыли на карантин все школы

Местные власти города Ивано-Франковск закрыли все школа на карантин.

В Ивано-Франковске закрыли на карантин все школы

Тут резко увеличилось количество случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом. Как сообщает департамент образования и науки Ивано-Франковского городского исполнительного комитета, карантин продлится до 30 декабря с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и подростков города.

Затем, с 30 декабря в школах города начинаются запланированные каникулы, - сказано в сообщении.

Напомним, по результатам мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом у населения Львова за 51 неделю 2016 года зафиксирован рост заболеваемости.

Как сообщал УРА-Информ, показатели заболеваемости гриппом превысили эпидпороги в 17 областях Украины и в Киеве.


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