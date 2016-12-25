14:25 25.12.2016 | Общество | Новости
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В Грузии больше не будут сажать в тюрьму за употребление марихуаны

В Грузии несколько смягчились меры наказания по отношению к тем, кто будет уличен в  употреблении марихуаны.

В Грузии больше не будут сажать в тюрьму за употребление марихуаны

В частности, Конституционный суд Грузии в субботу, 24 декабря, удовлетворил иск об отмене статей уголовного кодекса и кодекса административных правонарушений, предусматривающие тюремное заключение за потребление или приобретение марихуаны для личных нужд в небольших дозах, передает на DW.

Пресс-служба озвучила, что иск был аргументирован тем, что наказание, которое предусматривается в таких случаях, является чрезмерным, тем самым унижает человека. Власти Грузии предупредили о готовности несколько изменить действующее законодательство, опираясь на международный опыт и реформы в сфере наркополитики.

Согласно уголовному кодексу Грузии, за хранение и распространение марихуаны предусмотрено тюремное заключение сроком до 11 лет, а за ее употребление - до одного года тюрьмы или штраф.

Как сообщал "УРА-Информ", эксперты говорят о том, что в Украине наблюдается омоложение наркобизнеса. В частности, производством и сбытом марихуаны занимаются лица возрастом до 16 лет.


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