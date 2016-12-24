17:48 24.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине появятся казармы по стандартам НАТО

В 184-м учебном центре академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, что в с. Старычи Львовской области, прошла презентация проекта по наращиванию казарменно-жилищного фонда. 

На Львовщине появятся казармы по стандартам НАТО

Об этом передает "Правительственный портал". Представители Центра и глава Яворивского КЭЧ подполковник Федор Савицкий рассказал о первоочередных мерах, а также об этапах выполнения работ, о перспективных направлениях.

Как уточнил замначальника Центра по работе с личным составом Владимир Безбородов, идея восстановления казарм возникла еще до войны.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве военный выбросился из окна казармы – с целью совершения самоубийства.


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