На Львовщине появятся казармы по стандартам НАТО

Об этом передает "Правительственный портал". Представители Центра и глава Яворивского КЭЧ подполковник Федор Савицкий рассказал о первоочередных мерах, а также об этапах выполнения работ, о перспективных направлениях.

Как уточнил замначальника Центра по работе с личным составом Владимир Безбородов, идея восстановления казарм возникла еще до войны.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве военный выбросился из окна казармы – с целью совершения самоубийства.