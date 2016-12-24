На Львовщине появятся казармы по стандартам НАТО

В 184-м учебном центре академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, что в с. Старычи Львовской области, прошла презентация проекта по наращиванию казарменно-жилищного фонда.
Об этом передает "Правительственный портал". Представители Центра и глава Яворивского КЭЧ подполковник Федор Савицкий рассказал о первоочередных мерах, а также об этапах выполнения работ, о перспективных направлениях.
Как уточнил замначальника Центра по работе с личным составом Владимир Безбородов, идея восстановления казарм возникла еще до войны.
Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве военный выбросился из окна казармы – с целью совершения самоубийства.