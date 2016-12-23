В США мужчина набросился на дочку Трампа

В салоне самолета авиакомпании JetBlue, готовившегося вылететь из Нью-Йорка, один из пассажиров набросился с руганью на Иванку Трамп, дочь избранного президента США Дональда Трампа, которая с семьей направлялась на рождественские каникулы.
Об этом сообщил таблоид TMZ.
"Ваш отец губит страну. Почему она на нашем рейсе? Она должна лететь на частном самолете", - возмутился мужчина.
Как отмечается, дочь Дональна Трампа Иванка никакого внимания на агрессивного пассажира не обратила.
В свою очередь, чтобы угомонить разбушевавшегося мужчину, сотрудникам авиакомпании JetBlue Airways пришлось высадить его с рейса.
Кроме того, когда мужчину выводили из лайнера, он заявил: "Вы выгоняете меня за то, что я выражаю свое мнение?!".
Отметим, что нарушитель - адвокат из Бруклина Дэниэл Дженнингс Голдштейн. Также в авиакомпании сделали заявление о том, что пассажиру предоставят самолет в ближайшее время.
Как сообщал Ура Информ, ранее избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о его желании допустить своих детей к документам государственной важности.