10:11 23.12.2016 | Общество | Новости
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В США мужчина набросился на дочку Трампа

В салоне самолета авиакомпании JetBlue, готовившегося вылететь из Нью-Йорка, один из пассажиров набросился с руганью на Иванку Трамп, дочь избранного президента США Дональда Трампа, которая с семьей направлялась на рождественские каникулы.

В США мужчина набросился на дочку Трампа

Об этом сообщил таблоид TMZ.

"Ваш отец губит страну. Почему она на нашем рейсе? Она должна лететь на частном самолете", - возмутился мужчина.

Как отмечается, дочь Дональна Трампа Иванка никакого внимания на агрессивного пассажира не обратила.

В свою очередь, чтобы угомонить разбушевавшегося мужчину, сотрудникам авиакомпании JetBlue Airways пришлось высадить его с рейса.

Кроме того, когда мужчину выводили из лайнера, он заявил: "Вы выгоняете меня за то, что я выражаю свое мнение?!".

Отметим, что нарушитель - адвокат из Бруклина Дэниэл Дженнингс Голдштейн. Также в авиакомпании сделали заявление о том, что пассажиру предоставят самолет в ближайшее время.

Как сообщал Ура Информ, ранее избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о его желании допустить своих детей к документам государственной важности.


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