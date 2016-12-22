За неделю от гриппа в Украине умерло двое детей

Среди них двое детей. Одному из них было четыре года, второму - семь.

Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает информационный бюллетень Центра гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний. По данным Центра летальные случаи зарегистрированы во Львовской и Днепропетровской областях.

Всего с начала эпидсезона в Украине зарегистрировано пять смертей. В трех случаях - это дети до 17 лет.

Эти больные не были привиты против гриппа. Взрослые были из группы высокого риска - это больные диабетом, болезни сердца, - пояснили эксперты.

Напомним, в этом году в Украине доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3) сезонный, определенный у 64,9% больных.

Как сообщал УРА-Информ, за последнюю неделю в столице было зарегистрировано 20947 больных гриппом и ОРВИ.