Шторм "Барбара" может испортить Рождество в Великобритании

Синоптики предполагают, что он может нарушить планы путешественников на Рождество, приведя к транспортному коллапсу. В связи с чем Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства предупреждает, что шторм, как ожидается, накроет значительную часть страны в преддверии праздников, а именно в пятницу и субботу.

Сильнее всего он затронет Шотландию, Северную Ирландию, а также северные районы Уэльса и Англии. Скорость ветра может достигать 80 километров в час, а в ряде регионов, включая запад и север Шотландии, усиливаться до 90 километров в час.

Вместе с тем, официальный представитель метеослужбы Грэм Мэдж отметил, что ураган может привести к перебоям с поставкой электроэнергии, а также привести к некоторым другим повреждениям. Местные власти уже приостановили движение паромов и самолетов. Будет также ограничено передвижение по ряду мостов.

В некоторых регионах эти меры уже начали вводиться со вторника. В связи с предупреждением некоторые энергетические компании уже вызвали на дежурство дополнительных сотрудников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, урагана "Отто", который пронесся над Коста-Рикой унес жизни десяти человек. Власти страны сообщают об огромных материальных убытках, нанесенных стихией. Как сообщает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, имущество более 11 тысячи человек разрушено, повреждены также 2,7 тысячи километров дорог.