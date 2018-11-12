В Украине создадут Совет национального единства

В ходе заседания Юрий Щербак предложил создать при Президенте Украины постоянно действующий Совет национального единства, состоящий из авторитетных представителей гражданского общества из всех областей государства.

Ожидается, что это буде площадка для обмена мнениями, налаживания постоянного диалога между властью и обществом. В состав совета также войдут ветераны АТО.

"Для людей построение, укрепление и защита государственности стали бы объединяющей идеей, школой подготовки для работы в органах власти. Так делают в Израиле, где войско, граждане и гражданское общество работают вместе", - рассказывает Щербак.

На такое предложение Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием, отметив, что единство – то, что нам нужно.

"Я считаю, что мы можем поддержать инициативу господина Щербака о создании Совета национального единства. Предлагаю проработать вопрос и поддержать ее создания как на центральном, так и региональном уровнях", - заявил глава государства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019.