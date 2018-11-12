Меркель и Макрон осудили "выборы" в оккупированном Донбассе

Они назвали проведение таких выборов подрывом территориальной целостности и независимости Украины. Как сообщила в воскресенье, 11 ноября, пресс-служба правительства ФРГ, лидеры двух стран отметили, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные" и прошли они "вопреки многочисленным призывам международного сообщества".

В заявлении также подчеркивается, что выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.

Также Меркель и Макрон "решительно поддержали" обмен пленными и освобождение украинских политзаключенных.

Напомним, 11 ноября на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей начались так называемые "выборы" глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал УРА-Информ, в Париже президент Петр Порошенко провел переговоры с лидером Франции и канцлером Германии.