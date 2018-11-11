На временно оккупированных территориях ОРДЛО начались псевдовыборы "народных представителей"

Об этом передате пресс-служба ведомства.

В официальном уведомлении украинских властей говорится, что РФ будет пытаться легитимизировать марионеточное руководство боевиков на Донбассе накануне президентских выборов в Украине.

Это является грубым нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Призываем международное сообщество к усилению политического и экономического давления на Кремль, а также введение новых санкций против государства-оккупанта", - сообщается в заявлении отечественного МИДа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призывает жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей игнорировать " выборы", которые запланированы на 11 ноября.