Порошенко в Хельсинки призвал усилить санкции против РФ и осудить фейковые выборы на Донбассе

Глава государства призвал европейских лидеров сохранить и усилить санкции против Российской Федерации и решительно осудить запланированные на 11 ноября Кремлем фейковые выборы на Донбассе.

Как сказано на сайте президента, Порошенко проинформировал о напряженной ситуации на Донбассе, продолжающуюся милитаризацию и нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму, а также нагнетание напряженности в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Украина является форпостом в противодействии главному вызову европейской безопасности и стабильности - российской гибридной агрессии, - подчеркнул глава государства, добавив, подчеркнув необходимость увеличения международного давления на российскую сторону и освободить украинских политических заключенных.

Порошенко также отметил, что 2019 год станет определяющим для Украины и ЕС и заверил, что одной из приоритетных задач станет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Финляндской Республике.

Сегодня глава государства возвращается в Украину.