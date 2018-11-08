Генпрокурор США Джефф Сешнс по просьбе Трампа подал в отставку

Сделал это он по просьбе президента страны Дональда Трампа. Теперь исполнять обязанности генпрокурора временно будет глава канцелярии ведомства Мэтью Уайтекер.

Вместе с тем, как сообщает Reuters, у себя в Twitter Трамп написал, что рад объявить, что Мэтью Уитакер станет новым исполняющим обязанности генпрокурора США.

Также он добавил, что постоянная кандидатура на должность генпрокурора будет объявлена позднее.

Издание отмечает, что все последние месяцы Трамп выражал неудовольствие деятельностью Сешнса, который взял самоотвод в части руководства расследованием о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Вместе с тме Уайтекер ранее критиковал расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года и предполагаемом сговоре Трампа с Москвой, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. После назначения он будет курировать ход следствия.

Напомним, Джефф Сешнс занял свой пост в феврале 2017 года. При его работе был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы. Американский президент отметил, что республиканцы, со своей стороны, готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.