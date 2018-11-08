Единым кандидатом на пост председателя Еврокомиссии стал Манфред Вебер

Манфред Вебер стал единым кандидатом на пост главы Европейской комиссии от наиболее влиятельной европейской политической силы на предстоящих выборах в Европейский парламент в 2019 году. Об этом сообщает Euronews.
Такое решение приняла консервативная Европейская народная партия на съезде в Хельсинки. По словам вице-президента данной партии в Совете Европы Георгия Логвинского, позиция Вебера в отношении Украины и будущего Европы превосходит все ожидания.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Еврокомиссия утверждает, что большинство европейских городов обязано усилить борьбу с угрозой террористических атак на местном и региональном уровне.