14:57 08.11.2018 | Политика | Новости
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Единым кандидатом на пост председателя Еврокомиссии стал Манфред Вебер

Манфред Вебер стал единым кандидатом на пост главы Европейской комиссии от наиболее влиятельной европейской политической силы на предстоящих выборах в Европейский парламент в 2019 году. Об этом сообщает Euronews.

Единым кандидатом на пост председателя Еврокомиссии стал Манфред Вебер

Такое решение приняла консервативная Европейская народная партия на съезде в Хельсинки. По словам вице-президента данной партии в Совете Европы Георгия Логвинского, позиция Вебера в отношении Украины и будущего Европы превосходит все ожидания.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Еврокомиссия утверждает, что большинство европейских городов обязано усилить борьбу с угрозой террористических атак на местном и региональном уровне.


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