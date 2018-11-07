Дом мнимого соучастника убийства Гандзюк в Херсоне забросали коктейлями Молотова - ФОТО

В среду днем, 7 ноября, группа неизвестных злоумышленников напала на дом бывшего помощника народного депутата Украины Николая Паламарчука – Игоря Павловского, которому приписывают посредничество при заказе "кислотной атаки" на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает издание Херсонці.
Как отмечается, люди в балаклавах сначала заклеили камеру видеонаблюдения, затем бросили светошумовую гранату и несколько бутылок с зажигательной смесью.
По словам Павловского, пожара в доме не было, но без сильного задымления не обошлось. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Вместе с тем Павловский категорически отрицает конфликт с погибшей и.о. управделами Херсонского горсовета Екатериной Гандзюк.
"Екатерину Гандзюк я никогда не видел, не знал, и мы с ней даже ни разу не созванивались", - подчеркнул Игорь Павловский.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсоне прощаются с украинской гражданской активисткой Екатериной Гандзюк.