Дом мнимого соучастника убийства Гандзюк в Херсоне забросали коктейлями Молотова - ФОТО

Как отмечается, люди в балаклавах сначала заклеили камеру видеонаблюдения, затем бросили светошумовую гранату и несколько бутылок с зажигательной смесью.

По словам Павловского, пожара в доме не было, но без сильного задымления не обошлось. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Вместе с тем Павловский категорически отрицает конфликт с погибшей и.о. управделами Херсонского горсовета Екатериной Гандзюк.

"Екатерину Гандзюк я никогда не видел, не знал, и мы с ней даже ни разу не созванивались", - подчеркнул Игорь Павловский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсоне прощаются с украинской гражданской активисткой Екатериной Гандзюк.