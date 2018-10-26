12:59 26.10.2018 | Политика | Новости
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Трамп в 2019 году ждет Путина в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон.

Трамп в 2019 году ждет Путина в Вашингтоне

Встреча должна состоятся в начале 2019 года. Как сообщил в пятницу, 26 октября, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, он передал приглашение во время встречи с Путиным в Москве, которая состоялась на этой неделе.

При этом, оценивая возможность результативных личных переговоров лидеров двух стран, Болтон отметил, что, по его мнению, прогресс в отношениях с Россией бывает только тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы.

Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем, - сказал Болтон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Болнон заявлял, что Путин предложил своему коллеге Дональду Трампу встретиться в ноябре этого года. Он пояснил, что хочет провести новые переговоры с президентом Соединенных Штатов и предложил встретиться в Париже 11 ноября в рамках мероприятий посвященных завершению Первой мировой войны.


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