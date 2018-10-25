Порошенко встретился с тремя президентами Украины

Во время встречи глава государства обсудил со своими коллегами дальнейшее развитие Украины, прекращение российской агрессии на Донбассе и получение мира. Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко вручил Кравчуку, Кучме и Ющенко отличия президента Украины - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины".

Напомним, в октябре текущего года Леонид Кучма завершил работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.

как сообщал УРА-Информ, Порошенко 2 февраля 2015 года назначил Кучму официальным представителем Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.