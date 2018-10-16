Рада запретила привлекать к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппоблок"

Отмечается, что Вилкул больше не будет привлекаться к уголовной ответственности, не привстанет перед законом.

За такое решение проголосовали лишь 137 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", сегодня Верховная Рада Украины должна была рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Согласно регламенту, не позднее, чем через семь дней после решения регламентного комитета парламент должен рассмотреть эти вопросы. Сегодня крайний срок чтобы рассмотреть эти вопросы.