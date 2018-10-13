НАТО считает РФ своим стратегическим противником в Европе

По словам американского командующего Объединенных сил НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, постоянные учение войск Альянсе в регионе свидетельствуют о готовности наших войск дать отпор российским провокациях как на суше, так и на морях.

Генерал также напомнил, что USS Harry S Truman идет через Северное море и после визита в Портсмут на прошлой неделе готовится вступить в крупнейшие военные учения НАТО. Корабль будет постоянно патрулировать и находиться в европейских водах для предотвращения возможных военных провокаций.

"Россия намерена увеличить свое присутствие, а также модернизирует свою силу, и это не будет неожиданным, но это то, на что нам нужно обратить внимание", - подчеркнул Скапарротти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно заместитель генсекретаря НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес твердо утверждает, что расширение НАТО на восток невозможно без участия в блоке Украины.