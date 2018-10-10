23:49 10.10.2018 | Политика | Новости
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Трамп и Путин могут вновь встретиться в Финляндии

Лидер США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин скорее всего весной 2019 года проведут официальную рабочую встречу в Финляндии во время Арктического саммита.

Трамп и Путин могут вновь встретиться в Финляндии

Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

Отметим, что дата проведения саммита Арктического совета, в который входят Финляндия, Исландия, Россия, Норвегия, Дания, Швеция, Канада и США, пока неизвестна. Тем не менее предполагается, что это произойдет в феврале или конце весны 2019 года. 

Президент Финляндии Саули Ниинистё подчеркнул, что время проведения саммита будет зависеть от того, когда высокие гости смогут прибыть в страну. На саммите, президент США должен принять решение об участии в саммите после промежуточных выборов в США, которые пройдут шестого ноября.

В августе Путин во время встречи с Ниинисте заявил, что Россия может принять участие в Арктическом саммите. Президент Финляндии выразил огромную благодарность коллеге за ​готовность посетить мероприятие и отметил, что для сохранения окружающей среды нужно активно сотрудничать.

Добавим, что последний раз Путин и Трамп встречались в Хельсинки 16 июля. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о проведении второго саммита двух стран в кратчайшие сроки. 


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