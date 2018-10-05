ЕС резко отреагировала на продолжение закона об особом статусе Донбасса

Также ЕС ожидает, что Россия выполнит свою часть обязательств и примет меры в предстоящих выборах в самопровозглашенных республиках, которые противоречат минским соглашениям.

Кроме того, в европейском ведомстве отметили, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер также поздравил продолжение особого статуса Донбасса.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса. Закон №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вернули в парламент с подписью президента.