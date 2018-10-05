10:19 05.10.2018 | Политика | Новости
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Эрдоган предлагает провести референдум ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает провести референдум по вступлению страны в ЕС. Турецкий лидер отметил, что Брюссель затягивает процесс присоединения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эрдоган предлагает провести референдум ЕС

В случае если состоится прямое голосование по вступлению в ЕС, то могут закончится переговоры Анкары с Брюсселем по этому вопросу и увеличит дистанцию ​​за Западом. Однако, большинство стран ЕС критически настроены в отношении Турции, в частности Германия.

Эрдоган требует для своего народа проведение референдума.

"Не примете - так и скажите, мы пойдем своим путем, а вы - своим", - отметил глава государства.

Также президент Турции обвинили ЕС в предвзятость, поскольку именно мусульманская религия, по его мнение, мешает приему Турции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", и Турции в страны Евросоюза перекочевало более 40 тыс нелегальных мигрантов. Сообщается, что более 20 тысяч мигрантов прибыли во временные лагеря для переселенцев из Ближнего Востока, которые пострадали в результате боевых действий.


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