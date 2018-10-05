Эрдоган предлагает провести референдум ЕС

В случае если состоится прямое голосование по вступлению в ЕС, то могут закончится переговоры Анкары с Брюсселем по этому вопросу и увеличит дистанцию ​​за Западом. Однако, большинство стран ЕС критически настроены в отношении Турции, в частности Германия.

Эрдоган требует для своего народа проведение референдума.

"Не примете - так и скажите, мы пойдем своим путем, а вы - своим", - отметил глава государства.

Также президент Турции обвинили ЕС в предвзятость, поскольку именно мусульманская религия, по его мнение, мешает приему Турции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", и Турции в страны Евросоюза перекочевало более 40 тыс нелегальных мигрантов. Сообщается, что более 20 тысяч мигрантов прибыли во временные лагеря для переселенцев из Ближнего Востока, которые пострадали в результате боевых действий.